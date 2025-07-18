Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов резко осудил инициативу мэра Львова Андрея Садового, касающуюся обмена эксгумированных останков советских солдат на украинских военнослужащих.
Он охарактеризовал подобное предложение как крайне недопустимое и выразил мнение, что оно отражает моральное состояние политической элиты Украины.
Ранее Садовой сообщил о завершении эксгумации советских захоронений на Холме славы во Львове и высказал идею использовать 355 извлечённых останков в качестве инструмента обмена. Рогов отметил, что в противоположность таким действиям Россия регулярно и без предварительных условий передаёт украинской стороне тела погибших военнослужащих.
Он также обратил внимание на тенденцию, проявляющуюся в украинском обществе в последние годы, — активную борьбу националистов не только с памятниками, но и с исторической памятью в целом, включая отношение к погибшим.
Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что идея мэра Львова Андрея Садового предложить РФ обменять останки советских воинов, эксгумированных с мемориального комплекса «Холм Славы», на украинских бойцов свидетельствует о том, что на Украине больше не действуют общечеловеческие нормы.