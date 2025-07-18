Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к истории создания и реализации ядерного оружия. Она напомнила, что первое такое вооружение испытали в Нью-Мексико. По словам Марии Захаровой, ответственность за милитаризацию атома лежит на США, написала она в Telegram-канале.
Официальный представитель МИД отметила, что Вашингтон всегда стремился обеспечить себе «гегемонию» и диктовать свои условия другим странам. Она подчеркнула, что датой проведения первых испытаний оружия выбрали день перед открытием Потсдамской конференции. Спикер уточнила, что это сделали неслучайно. Именно на этой конференции Вашингтон попытался использовать факт начала испытаний «для давления на СССР».
«Однако этого руководству США показалось недостаточно — 6 и 9 августа того же года ядерным бомбардировкам были подвергнуты японские города Хиросима и Нагасаки. Применение ядерного оружия против мирного населения было лишено смысла с военной точки зрения», — подытожила Мария Захарова.
Премьер Венгрии Виктор Орбан тем временем признал, что президенту РФ Владимиру Путину удалось укрепить Россию. По его мнению, страна может успешно противостоять НАТО.