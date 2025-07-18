Официальный представитель МИД отметила, что Вашингтон всегда стремился обеспечить себе «гегемонию» и диктовать свои условия другим странам. Она подчеркнула, что датой проведения первых испытаний оружия выбрали день перед открытием Потсдамской конференции. Спикер уточнила, что это сделали неслучайно. Именно на этой конференции Вашингтон попытался использовать факт начала испытаний «для давления на СССР».