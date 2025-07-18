Инфляция в Великобритании выросла на 3,6% в июне

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Годовой уровень потребительской инфляции в Великобритании в июне вырос на 3,6%, что стало самым высоким показателем с января 2024 года. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Управление национальной статистики (ONS).
По данным ONS, в мае показатель составлял 3,4%. Оно объяснило рост главным образом повышением цен на моторное топливо, авиа- и железнодорожные перевозки, а также продукты питания.
Цены на продовольствие и безалкогольные напитки выросли на 4,5% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с февраля 2024 года.
Базовая инфляция без учета энергоносителей, продуктов питания, алкоголя и табака выросла на 3,7% в июне, что больше, чем в мае (3,5%). Инфляция в сфере услуг, ключевой показатель внутреннего ценового давления, в июне не изменилась и составила 4,7%.
Предыдущие данные от ONS показали, что реальный ВВП Великобритании в мае 2025 года сократился на 0,1%. Это происходит второй месяц подряд, в апреле снижение составило 0,3%.
В середине июня Банк Англии принял решение оставить базовую процентную ставку без изменений на уровне 4,25%, сославшись на сохраняющееся инфляционное давление и повышенную глобальную неопределенность.
Июньская инфляция по-прежнему значительно превышает целевой уровень в 2%. Ожидается, что в августе базовая ставка будет снижена.
Аналитики рынка полагают, что в 2025 году регулятор еще как минимум дважды снизит ставку, которая к концу года может достичь 3,75%.-0-