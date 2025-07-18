Инфляция в Великобритании выросла на 3,6% в июне

Базовая инфляция без учета энергоносителей, продуктов питания, алкоголя и табака выросла на 3,7% в июне, что больше, чем в мае (3,5%). Инфляция в сфере услуг, ключевой показатель внутреннего ценового давления, в июне не изменилась и составила 4,7%.