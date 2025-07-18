Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госслужба Украины обязала УПЦ до 18 августа разорвать связи с РПЦ

Каноническая Украинская православная церковь получила предписание о прекращении любого институционального подчинения Русской православной церкви. Документ был выдан Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести и адресован Киевской митрополии, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Источник: Life.ru

Согласно предписанию, церковное руководство обязано до 18 августа официально представить утрату действия всех норм устава РПЦ на территории Украины. Также требуется отмена любых решений, ранее принятых в Москве в отношении украинских епархий, включая кадровые назначения и административные акты.

Предложенные меры включают полный выход из структуры, контролируемой РПЦ, а также обязательство представить письменную позицию, исключающую участие УПЦ в деятельности органов управления Московского патриархата. Митрополиту Онуфрию поручено подготовить и направить соответствующее заявление.

А ранее сотрудники ТЦК на Украине задержали митрополита Александрийского УПЦ Боголепа и вручили ему повестку. Отмечается, что священнослужители, включая митрополита, не имеют брони от мобилизации. Это означает, что они могут быть призваны в армию на общих основаниях.