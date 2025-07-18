Госслужба Украины обязала УПЦ до 18 августа разорвать связи с РПЦ

Согласно предписанию, церковное руководство обязано до 18 августа официально представить утрату действия всех норм устава РПЦ на территории Украины. Также требуется отмена любых решений, ранее принятых в Москве в отношении украинских епархий, включая кадровые назначения и административные акты.
Предложенные меры включают полный выход из структуры, контролируемой РПЦ, а также обязательство представить письменную позицию, исключающую участие УПЦ в деятельности органов управления Московского патриархата. Митрополиту Онуфрию поручено подготовить и направить соответствующее заявление.
А ранее сотрудники ТЦК на Украине задержали митрополита Александрийского УПЦ Боголепа и вручили ему повестку. Отмечается, что священнослужители, включая митрополита, не имеют брони от мобилизации. Это означает, что они могут быть призваны в армию на общих основаниях.