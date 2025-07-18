Госслужба Украины обязала УПЦ до 18 августа разорвать связи с РПЦ

А ранее сотрудники ТЦК на Украине задержали митрополита Александрийского УПЦ Боголепа и вручили ему повестку. Отмечается, что священнослужители, включая митрополита, не имеют брони от мобилизации. Это означает, что они могут быть призваны в армию на общих основаниях.