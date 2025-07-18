«Проявление нацизма»: в ЕС возмутились предложением мэра Львова

Болгарский депутат Иван Петков (БСП) потребовал международного трибунала в связи с заявлениями мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов на украинских военнопленных. В интервью РИА Новости политик назвал эту инициативу «проявлением нацизма» и «издевательством над памятью героев».