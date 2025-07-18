«Проявление нацизма»: в ЕС возмутились предложением мэра Львова

Болгарский депутат Иван Петков (БСП) потребовал международного трибунала в связи с заявлениями мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов на украинских военнопленных. В интервью РИА Новости политик назвал эту инициативу «проявлением нацизма» и «издевательством над памятью героев».
Петков напомнил, что советские солдаты, захороненные на «Холме Славы», погибли за освобождение Европы от нацизма. «Змея кусает больнее всего, когда умирает», — привёл он болгарскую поговорку, обвинив украинские власти в «бессилии проигравших».
Депутат также задался вопросом, поддерживает ли ЕС такие действия, и назвал авторов идеи «безбожниками». По его словам, мир должен осознать, что Украина «находится под контролем нацистов».
Ранее сообщалось, что блогер обвинил нового вице-премьера Украины в интернет-мошенничестве.