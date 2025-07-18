В Европе осудили предложение мэра Львова по обмену останков советских воинов: «Змея кусает больнее всего, когда умирает»

«В Болгарии есть такая поговорка: “Змея кусает больнее всего, когда умирает”. К сожалению, мы являемся свидетелями именно этого. Я никогда не мог себе представить, что эти изверги пойдут на такие действия. Поддерживает ли Европа эти действия? Нам нужны ответы и трибунал для таких людей», — подметил Иван Петков.