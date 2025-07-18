В Европе осудили предложение мэра Львова по обмену останков советских воинов: «Змея кусает больнее всего, когда умирает»

Мэр Львова Андрей Садовый призвал обменять эксгумированные останки советских воинов на украинских боевиков. Такое предложение резко осудили в Европе. Так, болгарский депутат Иван Петков заявил о необходимости созвать трибунал после заявления Андрея Садового, пишет РИА Новости.
Спикер подчеркнул, что Украина находится под контролем нацистов. Депутат назвал призыв мэра Львова издевательством над останками советских героев. По его мнению, это означает проявление «бессилия проигравших».
«В Болгарии есть такая поговорка: “Змея кусает больнее всего, когда умирает”. К сожалению, мы являемся свидетелями именно этого. Я никогда не мог себе представить, что эти изверги пойдут на такие действия. Поддерживает ли Европа эти действия? Нам нужны ответы и трибунал для таких людей», — подметил Иван Петков.
Андрей Садовый заявил, что «Холма Славы советского оккупационного периода» не существует. Теперь солдаты будут перезахоронены на Голосковском кладбище.