Белый дом: Трамп позвонил Нетаньяху из-за обстрела церкви в Газе

Ранее Катар, Египет и США предложили Израилю и ХАМАС обновлённый план урегулирования конфликта, предполагающий прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников. Посредники в переговорном процессе полагают, что уступки со стороны Израиля, учтённые в новом предложении, могут способствовать заключению соглашения о перемирии. За последние десять дней Израиль и ХАМАС смогли сгладить часть разногласий в ходе консультаций в Дохе, однако первая сессия переговоров завершилась без достижения каких-либо договорённостей.