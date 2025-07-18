Белый дом: Трамп позвонил Нетаньяху из-за обстрела церкви в Газе

Отвечая на вопрос о реакции республиканца на инцидент с обстрелом церкви Святого Семейства в Газе, Ливитт заявила: «Это не была позитивная реакция».
«Он (Трамп. — Прим. Life.ru) позвонил этим утром премьер-министру Нетаньяху в связи с ударами по церкви в Газе», — сказала она.
По словам Ливитт, «это была ошибка со стороны израильтян». Нетаньяху ранее заявил о глубоком сожалении Израиля в связи со «случайным попаданием снаряда» в церковь Святого Семейства. Он заверил, что Израиль расследует инцидент и по-прежнему привержен защите мирных жителей и святых мест. По данным израильской армии, осколки снаряда попали в церковь по ошибке.
В результате удара по католическому храму погибли три человека, девять получили ранения, трое из них — серьёзные. Среди пострадавших — приходской священник Габриэль Романелли, получивший лёгкие травмы, сообщила Латинская патриархия Иерусалима.
Ранее Катар, Египет и США предложили Израилю и ХАМАС обновлённый план урегулирования конфликта, предполагающий прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников. Посредники в переговорном процессе полагают, что уступки со стороны Израиля, учтённые в новом предложении, могут способствовать заключению соглашения о перемирии. За последние десять дней Израиль и ХАМАС смогли сгладить часть разногласий в ходе консультаций в Дохе, однако первая сессия переговоров завершилась без достижения каких-либо договорённостей.