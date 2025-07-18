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Орбан: пока Венгрии выгоднее оставаться внутри Евросоюза, чем выйти из него

Он напомнил, что Венгрия вступила в Евросоюз в 2004 году и «тогда он был совсем не таким, как сейчас».

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, несмотря на существование теоретической возможности выхода его страны из Евросоюза, в настоящее время такое решение нецелесообразно.

По его мнению, на данном этапе для Будапешта выгоднее оставаться в составе объединения и добиваться изменений изнутри.

Он подчеркнул, что выскажет свою позицию о выходе, лишь если убедится в полной утрате смысла членства, однако пока, по его словам, таких признаков нет.

Орбан напомнил, что при вступлении Венгрии в ЕС в 2004 году объединение носило преимущественно экономический характер и не вмешивалось в вопросы миграции, гендерной политики или участия стран в военных конфликтах. Сейчас, как считает венгерский лидер, ЕС трансформировался в политический союз, что стало одной из причин, по которой Великобритания покинула организацию. Он выразил мнение, что современный облик Евросоюза существенно отличается от первоначального, а само объединение в текущем виде утрачивает потенциал к процветанию и переживает процессы внутреннего распада.

Ранее Виктор Орбан выразил мнение, что за годы президентства Владимира Путина Россия усилилась настолько, что теперь способна сдерживать дальнейшее продвижение НАТО к своим границам.

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