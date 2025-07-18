Орбан: пока Венгрии выгоднее оставаться внутри Евросоюза, чем выйти из него

Орбан напомнил, что при вступлении Венгрии в ЕС в 2004 году объединение носило преимущественно экономический характер и не вмешивалось в вопросы миграции, гендерной политики или участия стран в военных конфликтах. Сейчас, как считает венгерский лидер, ЕС трансформировался в политический союз, что стало одной из причин, по которой Великобритания покинула организацию. Он выразил мнение, что современный облик Евросоюза существенно отличается от первоначального, а само объединение в текущем виде утрачивает потенциал к процветанию и переживает процессы внутреннего распада.