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Польша признала технологическое превосходство России в разработке боевых дронов

Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал технологическое превосходство России в разработке и применении боевых дронов по сравнению с европейскими странами.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал технологическое превосходство России в разработке и применении боевых дронов по сравнению с европейскими странами. В эфире национального телевидения он заявил, что российский опыт противостояния с Украиной позволил Москве добиться значительных успехов в этой сфере.

«Что меня беспокоит — это то, что Россия, соперничая с Украиной, уже стала лучше в этом, чем мы, чем Европа», — отметил Сикорский, подчеркнув необходимость извлечь уроки из текущего конфликта.

Для восполнения отставания Польша создает в Быдгоще учебно-аналитический центр (JATEC), где украинские офицеры будут обучать польских военных тактике применения дронов. Полученные знания планируют интегрировать в программы закупок, военную доктрину и учения НАТО.

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