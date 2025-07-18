Временный президент Сирии: «незаконные формирования» нарушили перемирие

По его словам, которые приводит агентство SANA, 16 июля руководство Сирии приняло решение отвести войска из Эс-Сувейды, поскольку ему были даны гарантии, что «незаконные вооружённые формирования не станут атаковать мирных граждан».
«Однако после отхода сирийских военных данные группировки совершили ужасающие преступления против гражданского населения, что является очевидным нарушением достигнутых договорённостей», — отмечается в публикации.
Ранее президент Сирии на переходный период заявил, что Дамаск не боится войны и готов сражаться.