Небензя: рецидивы насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, российский дипломат подчеркнул, что Москва решительно осуждает любые акты насилия в отношении мирного населения, независимо от их инициаторов или заявленных целей, особенно на фоне обострения ситуации на юге Сирии.