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Небензя: рецидивы насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу

Москва решительно осуждает любые акты насилия в отношении мирного населения.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что повторяющиеся вспышки насилия в Сирии подрывают доверие к мирному переходу и ставят под угрозу саму государственность страны.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, российский дипломат подчеркнул, что Москва решительно осуждает любые акты насилия в отношении мирного населения, независимо от их инициаторов или заявленных целей, особенно на фоне обострения ситуации на юге Сирии.

Небензя отметил, что подобные события дестабилизируют межэтническое и межконфессиональное равновесие, подрывая надежды на стабильное будущее Сирии и ставя под сомнение эффективность переходного процесса.

Ранее сообщалось, что момент удара армии Израиля по зданию Генштаба армии Сирии в Дамаске был запечатлен в эфире местного телеканала.

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