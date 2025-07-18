Небензя: рецидивы насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что повторяющиеся вспышки насилия в Сирии подрывают доверие к мирному переходу и ставят под угрозу саму государственность страны.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, российский дипломат подчеркнул, что Москва решительно осуждает любые акты насилия в отношении мирного населения, независимо от их инициаторов или заявленных целей, особенно на фоне обострения ситуации на юге Сирии.
Небензя отметил, что подобные события дестабилизируют межэтническое и межконфессиональное равновесие, подрывая надежды на стабильное будущее Сирии и ставя под сомнение эффективность переходного процесса.
Ранее сообщалось, что момент удара армии Израиля по зданию Генштаба армии Сирии в Дамаске был запечатлен в эфире местного телеканала.