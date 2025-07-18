Российское посольство в Париже резко осудило решение властей французского города Драп переименовать бульвар Сталинградской битвы, назвав этот шаг «циничным попранием исторической памяти». В заявлении дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале, подчеркивается, что подобные действия искажают роль ключевого сражения Второй мировой войны.
Особое возмущение вызвали слова заместителя мэра Александры Рюсо, заявившей, что Сталинградская битва «не имеет значения для Франции». В посольстве напомнили, что победа Красной Армии под Сталинградом не только сломала хребет вермахту, но и вдохновила европейское сопротивление, включая французское.
«Именно там были разбиты и те немецкие дивизии, которые в 1940 году маршировали по улицам оккупированного Парижа», — отметили дипломаты, процитировав Шарля де Голля, называвшего Сталинград символом союзнического единства против нацизма.
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