Российское посольство назвало циничным переименование бульвара Сталинград во Франции

Особое возмущение вызвали слова заместителя мэра Александры Рюсо, заявившей, что Сталинградская битва «не имеет значения для Франции». В посольстве напомнили, что победа Красной Армии под Сталинградом не только сломала хребет вермахту, но и вдохновила европейское сопротивление, включая французское.