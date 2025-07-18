Чиновник сообщил, что мир должен осознавать нахождение Украины под контролем нацистов. Он назвал издевательство над останками героев проявлением бессилия проигравших. Петков привёл болгарскую поговорку о том, что умирающая змея кусает больнее всего, отметив, что именно это сейчас и происходит. Он подчеркнул, что никогда не мог представить, что кто-то способен на подобные зверства, и задался вопросом, поддерживает ли Европа такие действия, заявив о необходимости ответов и трибунала для виновных.