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В Болгарии потребовали отправить под трибунал мэра Львова

Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков заявил о необходимости созыва международного трибунала в связи с заявлениями мэра Львова Андрея Садового о возможном обмене останков советских воинов на украинских пленных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Чиновник сообщил, что мир должен осознавать нахождение Украины под контролем нацистов. Он назвал издевательство над останками героев проявлением бессилия проигравших. Петков привёл болгарскую поговорку о том, что умирающая змея кусает больнее всего, отметив, что именно это сейчас и происходит. Он подчеркнул, что никогда не мог представить, что кто-то способен на подобные зверства, и задался вопросом, поддерживает ли Европа такие действия, заявив о необходимости ответов и трибунала для виновных.

«То, чем гордится мэр, — это проявление нацизма. Погибшие во Второй мировой войне на украинской территории отдали свои жизни ради освобождения Европы от нацизма. И они по праву были погребены на этом месте», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные останки советских солдат с мемориала «Холм Славы» на пленных украинских военнослужащих. Садовый сообщил об этом в социальных сетях, отметив, что на «Холме Славы» были обнаружены останки 355 человек. В апреле текущего года украинские власти инициировали демонтаж мемориала, где захоронены советские солдаты, участвовавшие в освобождении украинского города в 1944 году.