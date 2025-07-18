СМИ стало известно, что случилось с женой Макрона

3 июля во французском 12-м округе Парижа было обнаружено тело хирурга Франсуа Фэвра, который ранее утверждал о трансгендерном* переходе Брижит Макрон: он выпал из окна своей квартиры. Сестра врача отметила, что он не был склонен к самоубийству и предположила связь его смерти с интервью, которое Фэвр намеревался дать вскоре.