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СМИ стало известно, что случилось с женой Макрона

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, глубоко расстроена решением суда по делу журналистки Наташи Рей, связанной с вопросами ее трансгендерности*(*ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, глубоко расстроена решением суда по делу журналистки Наташи Рей, связанной с вопросами ее трансгендерности*(*ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.). Об этом 17 июля сообщила газета Daily Mail.

По информации СМИ, в последнее время жена главы государства ведет себя замкнуто. СМИ связывают такое поведение с проигрышем в судебном процессе против сторонников теории заговора.

Макрон рассчитывала, что уголовное дело о клевете положит конец конфликту, однако оно лишь привлекло больше внимания общественности.

— Ситуация стала крайне тяжелой, — приводит издание слова представителя правоохранительных органов.

3 июля во французском 12-м округе Парижа было обнаружено тело хирурга Франсуа Фэвра, который ранее утверждал о трансгендерном* переходе Брижит Макрон: он выпал из окна своей квартиры. Сестра врача отметила, что он не был склонен к самоубийству и предположила связь его смерти с интервью, которое Фэвр намеревался дать вскоре.

Сама Брижит планирует обжаловать в суде оправдательный приговор журналистке, заявившей о ее трансгендерности*.

*ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.