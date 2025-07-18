В РФ будут аннулировать выданные с нарушениями сертификаты товаров из ЕАЭС

До конца текущего года российские власти должны внести изменения в законодательство, позволяющие аннулировать сертификаты продукции, выданные на территории ЕАЭС с нарушением установленных норм, а также изымать с рынка соответствующие товары.
Такое поручение дал президент России Владимир Путин, соответствующий перечень опубликован на официальном сайте Кремля.
Согласно документу, предполагается, что в нормативные акты будут внесены положения, позволяющие прекращать действие или признавать недействительными документы о подтверждении соответствия, если они выданы в странах ЕАЭС с нарушением обязательных требований или процедур.
Кроме того, должны быть разработаны правовые механизмы, позволяющие приостанавливать выпуск, оборот и реализовывать изъятие такой продукции из обращения на территории России.
Ранее стало известно, что соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) предусматривает отмену 85% пошлин.