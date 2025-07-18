Учёные потребовали исключить Илона Маска из ведущего научного общества Британии

Бывший президент общества Пол Нёрс ещё в марте направил Маску письмо, в котором раскритиковал его молчание в ответ на политику Белого дома, включая сокращение финансирования университетов. Он призвал миллиардера вмешаться в ситуацию, но получил лишь уточняющий ответ. В новом письме Нёрс предположил, что предпринимателю стоит задуматься о выходе из организации.
Позже выдержка из этой переписки была включена в обращение действующего президента общества Эдриана Смита к другим членам.
Отдельно более 1700 учёных подписали открытое письмо с просьбой пересмотреть участие Маска в академии. Среди подписавших — профессор Оксфорда Дороти Бишоп, которая уже покинула общество, профессор Эндрю Миллар из Эдинбурга, статистик Ричард Пето и специалист по поведенческим наукам Сьюзан Мичи.
Собрание членов Королевского общества, на котором планируется обсудить вопрос публичных высказываний и поведения, назначено на 3 марта. Представитель организации заявил, что все обращения рассматриваются по внутренним правилам и в конфиденциальном порядке. Маск на данный момент остаётся членом общества.
А ранее стало известно, что Дональд Трамп разочарован действиями департамента эффективности государственного управления (DOGE), которые он считает агрессивными и безрассудными. В ответ на это чиновники из его администрации начали более тщательно проверять работу ведомства.