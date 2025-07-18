Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учёные потребовали исключить Илона Маска из ведущего научного общества Британии

Несколько участников Лондонского королевского общества призвали исключить предпринимателя Илона Маска из числа членов организации. Поводом стали его публичные заявления, а также роль в структуре DOGE при администрации президента США Дональда Трампа, которую связывают с давлением на науку в Штатах. Об этом сообщает The Guardian.

Источник: Life.ru

Бывший президент общества Пол Нёрс ещё в марте направил Маску письмо, в котором раскритиковал его молчание в ответ на политику Белого дома, включая сокращение финансирования университетов. Он призвал миллиардера вмешаться в ситуацию, но получил лишь уточняющий ответ. В новом письме Нёрс предположил, что предпринимателю стоит задуматься о выходе из организации.

Позже выдержка из этой переписки была включена в обращение действующего президента общества Эдриана Смита к другим членам.

Отдельно более 1700 учёных подписали открытое письмо с просьбой пересмотреть участие Маска в академии. Среди подписавших — профессор Оксфорда Дороти Бишоп, которая уже покинула общество, профессор Эндрю Миллар из Эдинбурга, статистик Ричард Пето и специалист по поведенческим наукам Сьюзан Мичи.

Собрание членов Королевского общества, на котором планируется обсудить вопрос публичных высказываний и поведения, назначено на 3 марта. Представитель организации заявил, что все обращения рассматриваются по внутренним правилам и в конфиденциальном порядке. Маск на данный момент остаётся членом общества.

А ранее стало известно, что Дональд Трамп разочарован действиями департамента эффективности государственного управления (DOGE), которые он считает агрессивными и безрассудными. В ответ на это чиновники из его администрации начали более тщательно проверять работу ведомства.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше