Учёные потребовали исключить Илона Маска из ведущего научного общества Британии

Бывший президент общества Пол Нёрс ещё в марте направил Маску письмо, в котором раскритиковал его молчание в ответ на политику Белого дома, включая сокращение финансирования университетов. Он призвал миллиардера вмешаться в ситуацию, но получил лишь уточняющий ответ. В новом письме Нёрс предположил, что предпринимателю стоит задуматься о выходе из организации.