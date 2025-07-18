В Госдепе США усомнились в реальности исполнения ультиматума Трампа

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что не уверена в возможности урегулирования украинского конфликта за 50 дней. Именно такой ультиматум выставил американский лидер Дональд Трамп. Тэмми Брюс уточнила на встрече с журналистами, что никто не может предсказать, что будет происходить дальше.
Официальный представитель Госдепа считает, что НАТО продолжит отправлять Украине всё необходимое оружие в течение этих 50 дней. Она отметила, что руководство альянса приложит для этого все силы.
«Хорошая новость в том, что мир знает характер, позицию и ценности президента Трампа, госсекретаря и американского правительства, и мы, конечно же, сохраняем приверженность Украине и мирному урегулированию», — заявила Тэмми Брюс.
Американские журналисты признали, что Россия не испугалась ультиматума США. Москва пообещала добиться целей спецоперации.