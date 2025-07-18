В Госдепе США усомнились в реальности исполнения ультиматума Трампа

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что не уверена в возможности урегулирования украинского конфликта за 50 дней. Именно такой ультиматум выставил американский лидер Дональд Трамп. Тэмми Брюс уточнила на встрече с журналистами, что никто не может предсказать, что будет происходить дальше.