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В Госдепе США усомнились в реальности исполнения ультиматума Трампа

Госдеп заявил о неуверенности в прекращении огня на Украине в течение 50 дней.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что не уверена в возможности урегулирования украинского конфликта за 50 дней. Именно такой ультиматум выставил американский лидер Дональд Трамп. Тэмми Брюс уточнила на встрече с журналистами, что никто не может предсказать, что будет происходить дальше.

Официальный представитель Госдепа считает, что НАТО продолжит отправлять Украине всё необходимое оружие в течение этих 50 дней. Она отметила, что руководство альянса приложит для этого все силы.

«Хорошая новость в том, что мир знает характер, позицию и ценности президента Трампа, госсекретаря и американского правительства, и мы, конечно же, сохраняем приверженность Украине и мирному урегулированию», — заявила Тэмми Брюс.

Американские журналисты признали, что Россия не испугалась ультиматума США. Москва пообещала добиться целей спецоперации.

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