Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал стратегию Евросоюза, направленную на военное поражение России с помощью Украины, назвав её «безумной». В интервью порталу Ultrahang он заявил, что Украина не имеет ресурсов для победы над ядерной сверхдержавой, даже при поддержке Запада.