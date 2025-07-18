Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал стратегию Евросоюза, направленную на военное поражение России с помощью Украины, назвав её «безумной». В интервью порталу Ultrahang он заявил, что Украина не имеет ресурсов для победы над ядерной сверхдержавой, даже при поддержке Запада.
«Их военная промышленность отстает от российской на десятилетия, и самый главный аргумент в конечном счете заключается в том, что русские — ядерная сверхдержава, а никто и нигде не побеждал ядерную сверхдержаву», — подчеркнул Орбан, выразив сомнения в реалистичности планов ЕС.
Он также отверг вероятность нападения России на НАТО, отметив, что альянс обладает достаточной силой для сдерживания. По мнению венгерского лидера, ставка на военный разгром Москвы лишь дестабилизирует ситуацию, не принося реальных результатов.
Ранее сообщалось, что Орбан допустил выход Венгрии из ЕС.