Жителя украинского Львова мобилизовали во время доставки круассанов

Пленный военнослужащий украинской армии Петр Климишевский рассказал, что его мобилизовали в момент доставки круассаном. Об этом сообщает агентство РИА Новости, которое пообщалось с уроженцем Львова.
Житель западноукраинского города рассказал, что работал курьером — доставлял еду. В один из дней подъехал «бусик» (так на Украине в народе называют микроавтобусы, на которых передвигаются военкомы) и сбил мужчину, который передвигался на велосипеде.
«Подъехал, дверкой стукнул, я упал с велика, меня забрали, погрузили в этот “бусик” вместе с сумкой. В сумке была доставка круассанов. До клиента так я и не доехал», — заявил военнопленный.
Климишевский добавил, что первоначально сотрудники ТЦК (украинский аналог военкомата) пообещали не отправлять мужчину на фронт из-за здоровья. Они говорили, что хотят лишь «обновить данные в базе», но в итоге обманули.
Военнопленный объяснил, что страдает рефлюксом крови на ногах (кровь плохо циркулирует). Из-за этого врачи предписали ему избегать физических нагрузок. Более того, ранее мужчине делали операцию на желудок.
Ранее в пророссийском подполье раскрыли, почему на Украине снизились темпы насильственной мобилизации.