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В Польше признали быстрое развитие вооружения РФ: Европе уже не догнать

Глава МИД Польши Сикорский указал на превосходство РФ над ЕС в развитии дронов.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал быстрые темпы развития вооружения РФ. Он считает, что Европа уже не может соперничать с Россией. Такое беспокойство глава МИД выразил в эфире Польского телевидения.

Радослав Сикорский посоветовал Европе «сделать выводы» из украинского конфликта. При этом министр иностранных дел заявил, что военные из Польши будут учиться применению БПЛА у Киева.

«Мы должны получить знания от украинских офицеров, а потом внедрить эти знания в наши закупки, нашу доктрину, наши учения», — заключил Радослав Сикорский.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, между тем, подчеркнул, что Россия способна успешно противостоять НАТО. Он указал на усиление страны при руководстве президента Владимира Путина.

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