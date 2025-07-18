В Польше признали быстрое развитие вооружения РФ: Европе уже не догнать

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал быстрые темпы развития вооружения РФ. Он считает, что Европа уже не может соперничать с Россией. Такое беспокойство глава МИД выразил в эфире Польского телевидения.
Радослав Сикорский посоветовал Европе «сделать выводы» из украинского конфликта. При этом министр иностранных дел заявил, что военные из Польши будут учиться применению БПЛА у Киева.
«Мы должны получить знания от украинских офицеров, а потом внедрить эти знания в наши закупки, нашу доктрину, наши учения», — заключил Радослав Сикорский.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, между тем, подчеркнул, что Россия способна успешно противостоять НАТО. Он указал на усиление страны при руководстве президента Владимира Путина.