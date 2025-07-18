Мерц призвал уточнить механизм поставок оружия Украине, в том числе Patriot

Канцлер напомнил о договорённости между США и ФРГ, согласно которой ЕС передаст Украине комплексы Patriot, а затем эти запасы будут восстановлены из США. Он подчеркнул, что в настоящее время между странами ведутся переговоры, направленные на техническое реализацию обязательств.