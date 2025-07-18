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Мерц призвал уточнить механизм поставок оружия Украине, в том числе Patriot

Канцлер Германии Фридрих Мерц обозначил важность уточнения схемы замещения поставляемых Украине европейских вооружений, включая комплексы Patriot, за счёт американских запасов. Об этом он сообщил во время совместного брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Источник: Life.ru

По информации Мерца, Соединённые Штаты готовы обеспечивать Украину вооружением, за которое платят европейские страны, а Германия намерена сыграть значимую роль в этой поддержке. Он отметил необходимость скорейшего согласования с союзниками, чтобы понять, как именно поставки оружия будут восполняться американскими ресурсами.

Канцлер напомнил о договорённости между США и ФРГ, согласно которой ЕС передаст Украине комплексы Patriot, а затем эти запасы будут восстановлены из США. Он подчеркнул, что в настоящее время между странами ведутся переговоры, направленные на техническое реализацию обязательств.

А ранее Фридрих Мерц заявил, что Украина в ближайшие недели и месяцы получит дальнобойные системы вооружения. По его словам, это возможно из-за промышленного сотрудничества между Берлином и Киевом. Других деталей канцлер ФРГ приводить не стал.

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