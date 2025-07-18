Мерц призвал уточнить механизм поставок оружия Украине, в том числе Patriot

По информации Мерца, Соединённые Штаты готовы обеспечивать Украину вооружением, за которое платят европейские страны, а Германия намерена сыграть значимую роль в этой поддержке. Он отметил необходимость скорейшего согласования с союзниками, чтобы понять, как именно поставки оружия будут восполняться американскими ресурсами.
Канцлер напомнил о договорённости между США и ФРГ, согласно которой ЕС передаст Украине комплексы Patriot, а затем эти запасы будут восстановлены из США. Он подчеркнул, что в настоящее время между странами ведутся переговоры, направленные на техническое реализацию обязательств.
А ранее Фридрих Мерц заявил, что Украина в ближайшие недели и месяцы получит дальнобойные системы вооружения. По его словам, это возможно из-за промышленного сотрудничества между Берлином и Киевом. Других деталей канцлер ФРГ приводить не стал.