NYT: Трамп фактически парализовал работу инспекторов по надзору за ведомствами

По словам нынешних и бывших сотрудников аппаратов генинспекторов, действия американской администрации породили атмосферу страха. Один из собеседников издания сравнил положение генеральных инспекторов с хождением по канату. С одной стороны, конгресс требует от них дальнейшего надзора за работой министерств, серьезных расследований и выявления финансовых растрат. С другой стороны, у всех есть негласное понимание, что некоторые темы, например, деятельность ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), находятся под запретом.