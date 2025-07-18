Жена Макрона в отчаянии после оправдания журналистки, заявившей о её поле

Решение суда, оправдавшего Рей, «фактически одобрило нелепые утверждения о том, что она “родилась мужчиной” и что она “сексуально надругалась над своим будущим мужем, когда он был ещё ребёнком”. Источник сообщает, что госпожа Макрон надеялась положить конец многолетним слухам, но решение суда вызвало новую волну оскорблений.