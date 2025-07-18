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Жена Макрона в отчаянии после оправдания журналистки, заявившей о её поле

Брижит Макрон, супруга президента Франции Эмманюэля Макрона, «абсолютно опустошена» решением парижского апелляционного суда по делу журналистки Наташи Рей, обвинявшейся в клевете после заявлений о «трансгендерности»* первой леди. Об этом сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на неназванный источник.

Источник: Life.ru

В последнее время первая Брижит, известная своим безупречным поведением и элегантностью, «совершила ряд ошибок», включая игнорирование мужа и даже «пощёчину» на публике, что, по мнению издания, связано с «проигранной битвой с небольшой армией троллей и сторонников теорий заговора».

«Источники сообщили нам, что госпожа Макрон “совершенно опустошена” решением Апелляционного суда Парижа, принятым на прошлой неделе», — пишет газета.

Решение суда, оправдавшего Рей, «фактически одобрило нелепые утверждения о том, что она “родилась мужчиной” и что она “сексуально надругалась над своим будущим мужем, когда он был ещё ребёнком”. Источник сообщает, что госпожа Макрон надеялась положить конец многолетним слухам, но решение суда вызвало новую волну оскорблений.

Напомним, ранее журналистка Наташа Рей, утверждавшая в своём расследовании, что Брижит Макрон родилась мужчиной, была оправдана судом. Она предоставила суду «убедительные доказательства и аргументы», подтверждающие её правоту. Журналистка также планирует подать встречный иск против первой леди, обвинив её во введении суда в заблуждение.

* Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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