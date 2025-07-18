Трамп призвал прекратить судебное преследование экс-президента Бразилии Болсонару

Дональд Трамп призвал немедленно прекратить судебное преследование бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. В письме, опубликованном на его платформе Truth Social, президент США осудил бразильские власти за «ужасное обращение» с политическим оппонентом и потребовал остановить «нелепый режим цензуры».
Трамп выразил надежду, что правительство Бразилии изменит курс и перестанет преследовать Болсонару, который находится под следствием по делу о попытке госпереворота в 2022 году. Тогда экс-президент обвинялся в попытке помешать вступлению в должность нынешнего главы государства Лулы да Силвы.
«Я искренне надеюсь, что правительство Бразилии сменит курс, перестанет подвергать нападкам политических оппонентов и положит конец этому нелепому режиму цензуры. Буду внимательно следить за ситуацией», — подчеркнул Трамп, подтвердив свою поддержку Болсонару.
Ранее сообщалось, что Бразилия ответила на угрозы со стороны генсека НАТО.