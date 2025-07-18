Трамп призвал прекратить судебное преследование экс-президента Бразилии Болсонару

Трамп выразил надежду, что правительство Бразилии изменит курс и перестанет преследовать Болсонару, который находится под следствием по делу о попытке госпереворота в 2022 году. Тогда экс-президент обвинялся в попытке помешать вступлению в должность нынешнего главы государства Лулы да Силвы.