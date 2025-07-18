Глава МИД Бразилии Виейра назвал угрозы НАТО в адрес страны неуместными

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что НАТО не обладает правом вводить санкции против Бразилии за её торговые отношения с Россией. В интервью телеканалу CNN Brasil он назвал высказывания генерального секретаря альянса Марка Рютте в этом контексте неуместными.
По словам Виейры, НАТО является исключительно военным блоком, не имеющим полномочий в сфере международной торговли, а Бразилия не входит в его состав.
Ранее Рютте допустил возможность применения вторичных санкций к странам, продолжающим торговлю с Россией, включая Бразилию, Китай и Индию. Он заявил, что это может привести к введению тарифов до 100% и усилению давления в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу в течение 50 дней. Виейра резко раскритиковал такую позицию, подчеркнув, что торговые отношения Бразилии строятся в соответствии с нормами Всемирной торговой организации и на основе двусторонних соглашений.
Глава бразильского МИД также напомнил, что сам Европейский союз продолжает импортировать российские энергоносители, включая нефть и сжиженный газ. Это, по его мнению, опровергает утверждения о «полной международной изоляции» России и делает претензии со стороны НАТО лишёнными логики.
Ранее бразильский политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Эден Перейра выразил мнение, что тарифы США в отношении Бразилии формируют основу для укрепления ее связей с Россией.