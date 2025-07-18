Глава МИД Бразилии Виейра назвал угрозы НАТО в адрес страны неуместными

Ранее Рютте допустил возможность применения вторичных санкций к странам, продолжающим торговлю с Россией, включая Бразилию, Китай и Индию. Он заявил, что это может привести к введению тарифов до 100% и усилению давления в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу в течение 50 дней. Виейра резко раскритиковал такую позицию, подчеркнув, что торговые отношения Бразилии строятся в соответствии с нормами Всемирной торговой организации и на основе двусторонних соглашений.