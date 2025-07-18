Daily Mail: буллинг довел Брижит Макрон до отчаяния

Брижит Макрон, супруга президента Франции, оказалась в тяжёлом эмоциональном состоянии после решения апелляционного суда, которое оказалось не в её пользу. Как сообщает британская Daily Mail со ссылкой на обозревателя Питера Аллена, эмоциональное потрясение первой леди связано с тем, что суд оправдал двух женщин, ранее обвинённых в клевете.
По данным источников, Брижит Макрон была потрясена вердиктом парижского суда, который снял все 18 пунктов обвинений с Амандин Рой и Наташи Рей. Эти женщины в 2021 году разместили в интернете видеоролик с резкими и оскорбительными заявлениями в её адрес. Хотя первоначально они были признаны виновными и оштрафованы, апелляционная инстанция посчитала, что высказывания носили характер личного мнения и повторяли уже распространённые в публичном пространстве суждения.
Журналист отмечает, что первая леди Франции рассчитывала, что судебное разбирательство положит конец многолетней кампании травли и унижений в сети, но вместо этого стало новым поводом для оскорблений. Судьи указали, что подавляющее большинство заявлений обвиняемых не соответствует юридическим критериям клеветы. Единственным исключением стало утверждение о якобы «развращении» Эммануэля Макрона, ссылающееся на разницу в возрасте и их знакомство в школьные годы. Тем не менее, несмотря на этот момент, обе женщины были полностью оправданы.
Ранее стало известно, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит Макрон, подала жалобу в суд на решение, которое ранее было вынесено в отношении двух женщин, распространивших информацию о том, что первая леди страны была мужчиной.