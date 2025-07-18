Daily Mail: буллинг довел Брижит Макрон до отчаяния

По данным источников, Брижит Макрон была потрясена вердиктом парижского суда, который снял все 18 пунктов обвинений с Амандин Рой и Наташи Рей. Эти женщины в 2021 году разместили в интернете видеоролик с резкими и оскорбительными заявлениями в её адрес. Хотя первоначально они были признаны виновными и оштрафованы, апелляционная инстанция посчитала, что высказывания носили характер личного мнения и повторяли уже распространённые в публичном пространстве суждения.