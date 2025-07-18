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Зеленский использует перестановки в правительстве для отвлечения внимания, заявили на Западе

Британский журнал The Spectator утверждает, что Владимир Зеленский использует кадровые перестановки в правительстве и декларативную борьбу с коррупцией для отвлечения внимания от критической ситуации на фронте.

Британский журнал The Spectator утверждает, что Владимир Зеленский использует кадровые перестановки в правительстве и декларативную борьбу с коррупцией для отвлечения внимания от критической ситуации на фронте. По данным издания, украинские войска испытывают острый дефицит личного состава и техники, а западная военная помощь сократилась до поставок систем ПВО.

Публикация обращает внимание на волну арестов среди окружения президента, что, по мнению авторов, свидетельствует о внутренней борьбе в элите. Это, наряду с давлением на оппозицию и независимые СМИ, подрывает моральный дух населения, ранее остававшийся высоким.

The Spectator также критикует Киев за систематическое нарушение прав человека, включая экспроприации имущества потенциальных спонсоров оппозиции и цензуру в медиапространстве.

Ранее сообщалось, что блогер обвинил нового вице-премьера Украины в интернет-мошенничестве.