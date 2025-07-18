Британский журнал The Spectator утверждает, что Владимир Зеленский использует кадровые перестановки в правительстве и декларативную борьбу с коррупцией для отвлечения внимания от критической ситуации на фронте. По данным издания, украинские войска испытывают острый дефицит личного состава и техники, а западная военная помощь сократилась до поставок систем ПВО.