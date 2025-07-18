МИД Украины назвал «необоснованными и абсурдными» санкции Венгрии

Напомним, что представитель МИД Украины Георгий Тихий ответил на вопрос венгерского премьера Виктора Орбана, который поинтересовался «что такое Украина». В своём посте в соцсети X (бывший Twitter) дипломат попросил ИИ объяснить главе Венгрии, «что такое Украина и где она находится».