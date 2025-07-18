Блогер Шарий обвинил вице-премьера Украины Фёдорова в мошенничестве

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что первый вице-премьер Украины Михаил Фёдоров, также занимающий пост министра цифровой информации, в прошлом был причастен к интернет-мошенничеству. Об этом Шарий сообщил в своих социальных сетях, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении документы следствия.