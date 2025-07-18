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Блогер Шарий обвинил вице-премьера Украины Фёдорова в мошенничестве

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что первый вице-премьер Украины Михаил Фёдоров, также занимающий пост министра цифровой информации, в прошлом был причастен к интернет-мошенничеству. Об этом Шарий сообщил в своих социальных сетях, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении документы следствия.

Источник: Life.ru

Согласно утверждению блогера, в 2016—2017 годах в Запорожье действовала группа лиц, занимавшаяся интернет-мошенничеством. Фигурирующий в деле Фёдоров позже стал ключевой фигурой в сфере цифровизации Украины — создателем платформы «Дия» (украинское государственное приложение, аналог «Госуслуг»), получившей государственную поддержку и ставшей главным инструментом цифрового управления.

«Человек, ранее обвинявшийся в интернет-мошенничестве, сегодня стал первым вице-премьером Украины», — пишет Шарий.

По данным блогера, Фёдоров состоял в группировке, продававшей курсы по борьбе с лишним весом, обрывая контакты с клиентами после получения предоплаты. Шарий утверждает, что первый вице-премьер Незалежной администрировал сайт «компании», занимавшейся этой схемой.

Фёдоров избежал наказания благодаря связям с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, в продвижении медиапроектов которого он принимал участие. После ухода бывшего комика в политику расследование дела, в котором фигурировал Фёдоров, приостановилось.

Напомним, ранее Рада Украины утвердила новый состав кабмина с Кулебой в составе. В правительство вошли как действующие министры, так и новые лица. Среди ключевых фигур: Михаил Фёдоров (первый вице-премьер, министр цифровой трансформации), Алексей Кулеба (вице-премьер, министр развития инфраструктуры и территорий), Денис Шмыгаль (министр обороны) и Тарас Качка (вице-премьер по евроинтеграции).