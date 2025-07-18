Орбан рассказал, когда Венгрия выйдет из ЕС

Премьер Венгрии предрек распад Евросоюза.
Теоретическая возможность выхода Венгрии из Евросоюза существует. Однако на данный момент Будапешт считает членство в ЕС более выгодным, чем отказ от него. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Я могу пообещать венграм одно: если однажды я увижу, что членство в ЕС больше не имеет смысла, я скажу об этом прямо. Но сейчас такой момент даже не просматривается на горизонте. Сегодня Венгрии гораздо разумнее оставаться в Евросоюзе и пытаться изменить его изнутри», — сказал Орбан в интервью интернет-порталу Ultrahang.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОрбан воспротивился внедрению Украины в ЕС.
Глава венгерского правительства отметил, что с момента вступления в ЕС в 2004 году союз существенно изменился — из экономического он превратился в политический. Орбан подчеркнул, что нынешний Евросоюз навязывает странам-членам свое мнение по вопросам миграции, воспитания детей и участия в конфликтах, чего не было раньше. Он считает, что при сохранении нынешней экономической политики дни объединения сочтены, и оно может развалиться само собой.
Ранее Виктор Орбан неоднократно критиковал политику Евросоюза, в частности, по вопросу расширения организации и возможного вступления Украины. В 2024 году более двух миллионов граждан Венгрии высказались против присоединения Украины к ЕС, что дало Орбану мандат для отстаивания этой позиции на саммитах объединения.