Орбан рассказал, когда Венгрия выйдет из ЕС

Глава венгерского правительства отметил, что с момента вступления в ЕС в 2004 году союз существенно изменился — из экономического он превратился в политический. Орбан подчеркнул, что нынешний Евросоюз навязывает странам-членам свое мнение по вопросам миграции, воспитания детей и участия в конфликтах, чего не было раньше. Он считает, что при сохранении нынешней экономической политики дни объединения сочтены, и оно может развалиться само собой.