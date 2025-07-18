Денис Паслер призвал снизить ключевую ставку

«У нас сегодня ряд интересных проектов. Но ключевая ставка влияет. И влияет негативно. Нужно ли ее снижать? Я и бизнес ждем ее снижение. Это огромный триггер», — сказал Денис Паслер.
При этом он считает, что необходимо снижать ключевую ставку не на 1−2 пункта, а гораздо больше.
Он напомнил, что скоро пройдет заседание совета директоров Центробанка. Будет подниматься вопрос о снижении ключевой ставки.
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области намерены создать еще одну площадку Особой экономической зоны «Титановая долина». Об этом сообщил глава региона.
На данный момент площадки работают в Верхней Салде, на Уктусе и в Алапаевске. Территорию для новой площадки Денис Паслер не назвал.