Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Денис Паслер призвал снизить ключевую ставку

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер призвал снизить ключевую ставку, причем не на 1−2 пункта, а на несколько. Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

Источник: РИА "Новости"

«У нас сегодня ряд интересных проектов. Но ключевая ставка влияет. И влияет негативно. Нужно ли ее снижать? Я и бизнес ждем ее снижение. Это огромный триггер», — сказал Денис Паслер.

При этом он считает, что необходимо снижать ключевую ставку не на 1−2 пункта, а гораздо больше.

Он напомнил, что скоро пройдет заседание совета директоров Центробанка. Будет подниматься вопрос о снижении ключевой ставки.

«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области намерены создать еще одну площадку Особой экономической зоны «Титановая долина». Об этом сообщил глава региона.

На данный момент площадки работают в Верхней Салде, на Уктусе и в Алапаевске. Территорию для новой площадки Денис Паслер не назвал.