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Москва по атакой дронов, сбили уже четыре беспилотника

В Московской области уже сбито четыре беспилотных летательных аппарата на подлёте к столице.

В Московской области уже сбито четыре беспилотных летательных аппарата на подлёте к столице. Сообщений о пострадавших не поступало. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам местных жителей, в пригороде Зеленограда прозвучало не менее трёх взрывов. Жители населённых пунктов Бакеево и Дедёшино отмечают громкие звуки. Также о взрывах сообщают жители подмосковной Кубинки, где сработали автомобильные сигнализации, пишет Shot.

Информация о повреждениях отсутствует.

Ранее уже сообщалось о беспилотниках.

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