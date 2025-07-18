Москва по атакой дронов, сбили уже четыре беспилотника

В Московской области уже сбито четыре беспилотных летательных аппарата на подлёте к столице. Сообщений о пострадавших не поступало. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам местных жителей, в пригороде Зеленограда прозвучало не менее трёх взрывов. Жители населённых пунктов Бакеево и Дедёшино отмечают громкие звуки. Также о взрывах сообщают жители подмосковной Кубинки, где сработали автомобильные сигнализации, пишет Shot.
Информация о повреждениях отсутствует.
Ранее уже сообщалось о беспилотниках.