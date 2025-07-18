Военкоматы Украины начали использовать гражданские объекты

Напомним, ранее Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по украинским ТЦК, предприятию по сборке и местам хранения ударных беспилотников, а также скоплениям живой силы и наёмникам в 138 районах. 12 июля также были нанесены удары по военкоматам и по пунктам дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 133 районах.