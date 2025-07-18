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Украинские военкоматы из-за ударов российской армии открыли свои пункты в других учреждениях

Территориальные центры комплектования (ТЦК, украинские военкоматы) после ударов российской армии начали размещать свои пункты в школах, дворцах культуры и даже в больницах.

Территориальные центры комплектования (ТЦК, украинские военкоматы) после ударов российской армии начали размещать свои пункты в школах, дворцах культуры и даже в больницах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в антифашистском подполье.

«Опасающиеся новых ударов военкомы рассредоточивают подчиненные им силы по разным зданиям. Однако все перемещения мы фиксируем: в основном под работу ТЦК выделяют неработающие школы, дворцы культуры и спорта, реже — больницы», — рассказал собеседник агентства.

Подпольщик отметил, что все перемещения делаются «в лучших традициях ВСУ». Все это происходит для того, чтобы после поражения можно было утверждать, что под удар попал «объект гражданской инфраструктуры», которые якобы не имеет отношения к военным.

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