В Европе предположили, какие изменения произойдут в украинском конфликте после ультиматума Трампа

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выставил Москве ультиматум, который вряд ли что-то изменит. Ситуация вокруг украинского конфликта останется прежней. Такое мнение выразила французская газета Le Monde.
В материале указывается, что Вашингтон может вовсе не иметь никаких рычагов влияния на Россию. Автор считает, что американские санкции «непонятного содержания» могут не оказать влияния на решения, принимаемые в Кремле.
«Даже если в отношении Трампа к Украине действительно произошли изменения, на данном этапе это вряд ли изменит ситуацию», — заявляется в статье.
Даже Госдеп США сомневается в исполнении Россией условий Дональда Трампа. В Департаменте отметили, что не уверены в возможности урегулирования украинского конфликта за 50 дней.