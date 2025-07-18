Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе предположили, какие изменения произойдут в украинском конфликте после ультиматума Трампа

Le Monde: перемены в позиции Трампа по Киеву не повлияют на ситуацию в конфликте.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выставил Москве ультиматум, который вряд ли что-то изменит. Ситуация вокруг украинского конфликта останется прежней. Такое мнение выразила французская газета Le Monde.

В материале указывается, что Вашингтон может вовсе не иметь никаких рычагов влияния на Россию. Автор считает, что американские санкции «непонятного содержания» могут не оказать влияния на решения, принимаемые в Кремле.

«Даже если в отношении Трампа к Украине действительно произошли изменения, на данном этапе это вряд ли изменит ситуацию», — заявляется в статье.

Даже Госдеп США сомневается в исполнении Россией условий Дональда Трампа. В Департаменте отметили, что не уверены в возможности урегулирования украинского конфликта за 50 дней.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше