Общественники и активисты поддержали Игоря Кобзева на выборах губернатора региона

«Мы будем опираться и на ваш опыт, и на мой пятилетний опыт работы на территории. За эти пять лет я проехал всю область, но один человек не может охватить всё. Ваша задача — стать “точкой сбора” всех идей, каждый по своему направлению. Здесь сегодня собрались специалисты в разных сферах, связанные с образованием, спортом, культурой, сельским хозяйством, развитием муниципалитетов, СВО, с молодежной средой. Каждое предложение должно пройти от вас три фильтра, которые помогут оценить, понятна ли его цель людям, решит ли оно реальную проблему и есть ли ресурс на его реализацию. Мы должны учитывать государственные приоритеты, обозначенные президентом и правительством, и находить гибкие решения», — сказал Игорь Кобзев.