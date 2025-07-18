Общественники и активисты поддержали Игоря Кобзева на выборах губернатора региона

В Иркутске 17 июля состоялось открытие Штаба общественной поддержки. Более 200 лидеров общественного мнения региона — представители разных отраслей и общественных организаций — выразили готовность стать участниками Штаба. Они рассказали, почему приняли такое решение: региону требуется продолжение поступательного развития во всех отраслях, а реализация проектов должна быть продолжена и завершена именно Игорем Кобзевым. Мероприятие прошло в два этапа: рабочая встреча с сопредседателями штаба и торжественное открытие с участием общественности, сообщает ИА IrkutskMedia.
Игорь Кобзев представил десять сопредседателей. В их числе: главный врач областной детской больницы Юрий Козлов, гендиректор Иркутского авиационного завода Александр Вепрев, председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадим Семёнов, участник программы «Герои Приангарья» Максим Маньков, командир студенческих отрядов Иркутской области Ольга Баранова.
Губернатор поставил сопредседателям задачи и определил главные направления работы: собрать предложения от жителей по дальнейшему развитию области и провести экспертную оценку каждой поступившей идеи.
«Мы будем опираться и на ваш опыт, и на мой пятилетний опыт работы на территории. За эти пять лет я проехал всю область, но один человек не может охватить всё. Ваша задача — стать “точкой сбора” всех идей, каждый по своему направлению. Здесь сегодня собрались специалисты в разных сферах, связанные с образованием, спортом, культурой, сельским хозяйством, развитием муниципалитетов, СВО, с молодежной средой. Каждое предложение должно пройти от вас три фильтра, которые помогут оценить, понятна ли его цель людям, решит ли оно реальную проблему и есть ли ресурс на его реализацию. Мы должны учитывать государственные приоритеты, обозначенные президентом и правительством, и находить гибкие решения», — сказал Игорь Кобзев.
Председатель Ассоциации муниципальных образований региона Вадим Семёнов выразил уверенность, что именно Игорь Кобзев способен вести регион вперёд в непростых условиях.
Перед открытием Штаба волонтеры общественных организаций представили фотовыставку «5 вызовов — 5 лет работы» (18+), где поделились историями, как вместе с Игорем Кобзевым преодолевали испытания, выпавшие на долю региона и страны. На фотографиях — их борьба с наводнением 2019 года (Добровольческий спасательный отряд Якова Миндрулева), лесными пожарами (организация «Подари планете жизнь»), пандемией COVID-19 (движение «Мы вместе» и волонтеры-медики), в поддержке участников СВО (организация «Руки ангела») и развитию молодежной политики (молодые активисты).
В речи перед участниками Штаба общественной поддержки Игорь Кобзев обозначил приоритеты на ближайшую пятилетку: устойчивое экономическое развитие, повышение качества жизни, поддержка участников СВО, укрепление семейных ценностей. Залог исполнения — открытая и честная работа власти и жителей. По словам кандидата в губернаторы, штаб должен стать живым центром обратной связи, где будут рождаться новые идеи для развития Приангарья. Председатель Общественной палаты Станислав Гольдфарб в ответном слове отметил, что штаб должен продолжить свою деятельность после выборов.
В онлайн-формате участие в мероприятии приняли около 100 лидеров общественного мнения из Ангарска, Братска, Тулунского, Усть-Илимского, Эхирит-Булагатского и других районов области.
Напомним, что для участия в предстоящих выборах губернатора выдвинулись шесть кандидатов: четыре представителя от партий и два самовыдвиженца. Кандидат от ЛДПР Виктор Галицков вместе с однопартийцами провел рабочую встречу с активистами Ангарского местного отделения партии, где обсудили предстоящие выборы губернатора и местные выборы, приняли предложения активистов по проведению запланированных предвыборных мероприятий.
Сергей Левченко, депутат Госдумы, кандидат от КПРФ, помимо своей основной депутатской деятельности провел встречи с пионерами в лагере «Алые паруса» и комсомольцами — участниками Всероссийской Байкальской школы комсомольского актива. Вместе с однопартийцами принял участие в акции «Красная звезда», в рамках которой наносят звезды на дома бойцов спецоперации, которые погибли при исполнении воинского долга, в память об их подвиге. Также Сергей Левченко продолжает информировать о ходе сбора муниципального фильтра для его регистрации кандидатом в губернаторы. К.
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