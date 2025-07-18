СМИ: Трамп подарил Эпштейну непристойный рисунок на 50-летие

Альбом, собранный подругой Эпштейна Гилейн Максвелл, также содержал аналогичные «подарки» от других известных лиц, включая основателя Victoria’s Secret Лесли Векснера. По данным WSJ, эти материалы фигурировали в расследовании Минюста в 2019 году, но их связь с текущими судебными процессами против Трампа не подтверждена.