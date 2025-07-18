«Если я увижу, что это больше не стоит того, я выскажусь. Но если такая точка и существует, то пока я её не вижу даже на горизонте. Сегодня для Венгрии гораздо выгоднее быть внутри Евросоюза и бороться за перемены изнутри, чем выйти из него», — заявил Орбан.
По его оценке, объединение, к которому Венгрия присоединилась в начале 2000-х, существенно изменилось. Он напомнил, что на момент вступления в ЕС структура позиционировалась как зона экономического сотрудничества, однако с тех пор стала инструментом политического влияния. Премьер обратил внимание на то, что в Брюсселе сегодня обсуждаются темы, ранее не входившие в компетенцию союзных институтов — включая миграцию, воспитание детей и внешнеполитическую ориентацию государств.
Кроме того, Орбан выразил сомнение в способности Евросоюза сохранить устойчивость. Он заявил, что общая европейская модель сталкивается с внутренним разложением и утратой эффективности.
А ранее Орбан заявил, что налаживание партнёрства Евросоюза с Киевом возможно лишь после того, как в стране будет достигнут мир. По его словам, сейчас невозможно определить границы Украины и понять, «что она такое и где находится». Представитель МИД Незалежной в ответ попросил чат-бот Grok объяснить венгерскому премьеру, что такое Украина.