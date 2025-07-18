Орбан назвал условие для выхода Венгрии из Евросоюза

«Если я увижу, что это больше не стоит того, я выскажусь. Но если такая точка и существует, то пока я её не вижу даже на горизонте. Сегодня для Венгрии гораздо выгоднее быть внутри Евросоюза и бороться за перемены изнутри, чем выйти из него», — заявил Орбан.