Военный эксперт назвал дальнейшие цели российской армии после взятия Попова Яра в ДНР

Армия России улучшила свое тактическое положение после освобождения села Попов Яр в Донецкой Народной Республике. Благодаря взятию населенного пункта ВС РФ рассекли группировку ВСУ, дислоцированную у села, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
После освобождения Попова Яра ВС РФ начали формировать огневой мешок для противника юго-западнее села. Также его освобождение позволит армии РФ вести наступление на Константиновку и Красноармейск.
«С освобождением Попова Яра мы улучшили свое тактическое положение и имеем предпосылки для стратегических целей. С освобождением населенного пункта часть украинской группировки рассекается и уже формируется огневой мешок», — пояснил Марочко.
Он объяснил, при продвижении на север ВС РФ «берут в большой охват группировки украинских военных», которые находятся в городах Красноармейск и Константиновка.
Об освобождении Попова Яра в ДНР Минобороны РФ сообщило 17 июля.
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