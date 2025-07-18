Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подаст в суд на WSJ из-за публикации об эротическом подарке для Эпштейна

Президент США назвал издание «отвратительной и грязной газетенкой».

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует подать в суд на газету The Wall Street Journal (WSJ), компанию NewsCorp и медиамагната Руперта Мердока из-за публикации фейковой новости о якобы подаренном американскому финансисту Джеффри Эпштейну изображении обнаженной женщины. Об этом глава Белого дома заявил в публикации на своей странице в Truth Social.

«СМИ нужно научиться быть правдивыми, а не полагаться на, по всей вероятности, несуществующие источники», — написал Трамп, отметив, что подаст в суд на издание. Глава американской администрации также подчеркнул, что и WSJ, и Руперт Мердок заранее получили предупреждение о подлоге, касающемся письма. Трамп отметил, что Мердок обещал «разобраться с этим», но ничего не сделал.

Президент США охарактеризовал издание как «отвратительную и грязную газетенку». Трамп указал на то, что если бы такое эротическое письмо действительно существовало, его политические оппоненты, включая Хиллари Клинтон, давно обнародовали бы эту информацию.

Ранее WSJ сообщила, что ознакомилась с альбомом, подготовленным к 50-летию Джеффри Эпштейна. По ее информации, Дональд Трамп отправил письмо с нарисованной от руки обнаженной женщиной в качестве подарка на юбилей предпринимателя.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше