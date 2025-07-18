УПЦ обязали за месяц разорвать все отношения с РПЦ

Украинские власти потребовали от Украинской православной церкви (УПЦ) до 18 августа официально объявить о разрыве связей с Русской православной церковью (РПЦ). В противном случае УПЦ грозит запрет в соответствии с законом, принятым в прошлом году. Весной 2022 года УПЦ объявила о своей независимости.
Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести направила УПЦ предписание устранить выявленные нарушения законодательства о свободе совести и религиозных организациях. В частности, митрополит Онуфрий должен представить решения высших церковных органов о выходе из структуры РПЦ и отказаться от всех положений устава Московского патриархата. Также необходимо отозвать представителей УПЦ из всех органов управления РПЦ — синодов, соборов и других подразделений.
Кроме того, УПЦ должна признать недействительными решения РПЦ об «аннексии епархий» и назначении там руководителей.
Предстоятель УПЦ обязан публично выразить несогласие с назначениями в уставные органы РПЦ и подготовить заявление о прекращении полномочий и разрыве связей с РПЦ.
Невыполнение этих требований может привести к запрету деятельности УПЦ в Украине согласно закону, направленному против религиозных организаций, связанных с Россией. В свою очередь, РПЦ осудила данный закон, подчеркнув, что УПЦ объединяет большинство украинских верующих, и его реализация может спровоцировать массовые акты насилия.
До мая 2022 года УПЦ входила в состав Московского патриархата, после чего заявила о полной самостоятельности и независимости на основе документов 1990-х годов, однако при этом не разрывала духовных связей с РПЦ. В июле Госслужба Украины сообщила о признаках аффилированности УПЦ с РПЦ, отметив, что устав и грамота 1990 года закрепляют связь УПЦ с РПЦ и участие украинских архиереев в органах управления РПЦ. По мнению ведомства, предоставленные права автономии не означают полной независимости церкви.