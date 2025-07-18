УПЦ обязали за месяц разорвать все отношения с РПЦ

До мая 2022 года УПЦ входила в состав Московского патриархата, после чего заявила о полной самостоятельности и независимости на основе документов 1990-х годов, однако при этом не разрывала духовных связей с РПЦ. В июле Госслужба Украины сообщила о признаках аффилированности УПЦ с РПЦ, отметив, что устав и грамота 1990 года закрепляют связь УПЦ с РПЦ и участие украинских архиереев в органах управления РПЦ. По мнению ведомства, предоставленные права автономии не означают полной независимости церкви.