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Белый дом: Трамп позвонил Нетаньяху после удара ЦАХАЛ по церкви в Газе

Реакция американского лидера на произошедшее была негативной.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху на фоне обстрела католического храма в Газе, осуществлённого Армией обороны Израиля.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, реакция американского лидера на произошедшее была негативной. Она уточнила, что разговор состоялся утром, и подчеркнула: израильская сторона признала произошедшее ошибкой. Нетаньяху озвучил эту позицию Трампу в ходе беседы, добавила Ливитт, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее глава израильского правительства выразил сожаление в связи с тем, что по храму Святого Семейства был нанесён удар, заявив, что попадание произошло случайно, и заверил, что инцидент будет расследован. Израильские военные подтвердили, что причиной разрушений стали осколки, попавшие в церковь по ошибке.

Согласно данным Латинской патриархии Иерусалима, в результате инцидента погибли три человека, девять получили ранения, трое из них — тяжёлые. Среди пострадавших оказался настоятель прихода Габриэль Романелли, которому оказали помощь на месте.

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