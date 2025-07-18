Белый дом: Трамп позвонил Нетаньяху после удара ЦАХАЛ по церкви в Газе

Ранее глава израильского правительства выразил сожаление в связи с тем, что по храму Святого Семейства был нанесён удар, заявив, что попадание произошло случайно, и заверил, что инцидент будет расследован. Израильские военные подтвердили, что причиной разрушений стали осколки, попавшие в церковь по ошибке.