Путин поручил аннулировать сертификаты ЕАЭС

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца года разработать законодательные механизмы для признания недействительными сертификатов соответствия товаров, выданных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нарушением установленных требований, а также для изъятия с рынка такой продукции. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.