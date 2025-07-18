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Путин поручил аннулировать сертификаты ЕАЭС

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца года разработать законодательные механизмы для признания недействительными сертификатов соответствия товаров, выданных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нарушением установленных требований, а также для изъятия с рынка такой продукции. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца года разработать законодательные механизмы для признания недействительными сертификатов соответствия товаров, выданных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нарушением установленных требований, а также для изъятия с рынка такой продукции. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Правительство должно внести изменения в российское законодательство, предусматривающие «возможность прекращения действия или признания недействительными на территории Российской Федерации документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции, выданных (принятых) в государствах — членах Евразийского экономического союза с нарушением обязательных требований либо установленных процедур подтверждения соответствия продукции».

Кроме того, поручено «создать механизмы приостановления выпуска в обращение, приостановления обращения и изъятия с рынка такой продукции», получившей сертификаты с нарушениями, говорится в сообщении.

Путин в четверг, 17 июля, поручил правительству страны подумать насчет дополнительных ограничений на использование программного обеспечения из недружественных стран, в том числе коммуникационных сервисов.

29 мая министр цифрового развития России Максут Шадаев высказался, что «можно подумать» о пошаговом ограничении зарубежных облачных сервисов при наличии российских аналогов.