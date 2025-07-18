Трамп грозит судом WSJ из-за публикации об эротическом подарке для Эпштейна

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подать в суд на The Wall Street Journal, медиахолдинг NewsCorp и его владельца Руперта Мердока из-за публикации, утверждающей, что он подарил осуждённому педофилу Джеффри Эпштейну рисунок обнажённой женщины.
В посте на Truth Social Трамп назвал статью «фейком», основанным на сомнительных источниках, и обрушился на издание, охарактеризовав его как «отвратительную и грязную газетёнку».
По словам Трампа, и WSJ, и Мердок были заранее предупреждены о недостоверности информации, но проигнорировали это. Он также заявил, что если бы подобный компромат существовал, его политические противники, включая Хиллари Клинтон, давно бы его использовали.
Напомним, что согласно документам, которые издание якобы получило в своё распоряжение, президент США подарил финансисту на 50-летие рисунок обнажённой женщины, сопроводив его подписью: «С днём рождения — и пусть каждый день будет ещё одним чудесным секретом».
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн вместе посещали казино с девушками, не достигшими разрешённого возраста.