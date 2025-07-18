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В подполье рассказали о судьбе жителей запорожской Малиновки

Мирное население полностью покинуло село Малиновка в районе Гуляйполя Запорожской области.

Мирное население полностью покинуло село Малиновка в районе Гуляйполя Запорожской области. Жители уехали из населенного пункта из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, сообщает ТАСС источник в пророссийском подполье.

«В Малиновке не осталось мирных жителей, так как село находилось в зоне боевых действий довольно долго, и жители эвакуировались», — сообщил собеседник агентства.

Подпольщик добавил, что при этом есть огромное количество случаев, когда ВСУ обстреливали освобожденные населенные пункты, где остались мирные жители. Представитель подполья назвал такие действия «отвратительным цинизмом и непоследовательностью», так как Киев официально заявляет, что «намерен вернуть границы 1991 года».

Напомним, об освобождении села Малиновка Минобороны РФ проинформировало 14 июля. Оно открывает дорогу для ВС РФ на город Гуляйполе.