В подполье рассказали о судьбе жителей запорожской Малиновки

Подпольщик добавил, что при этом есть огромное количество случаев, когда ВСУ обстреливали освобожденные населенные пункты, где остались мирные жители. Представитель подполья назвал такие действия «отвратительным цинизмом и непоследовательностью», так как Киев официально заявляет, что «намерен вернуть границы 1991 года».