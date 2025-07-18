Шаповалов: Израиль будет наносить удары по Сирии несколько дней

Израиль нанесет показательные удары по Сирии, но эскалация продлится не больше нескольких дней, заявил aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Конфликт будет концентрирован в течение нескольких дней, в которые Израиль нанесет показательные удары, карательные удары по центрам сирийского государства», — сказал эксперт.
По мнению Шаповалова, ни Израиль, ни Сирия не готовы к полномасштабной войне.
Также политолог ранее назвал цели удара по Дамаску, которые преследует премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Армия обороны Израиля 16 июля нанесла мощные авиаудары по Дамаску, в том числе в районе президентского дворца. Было взорвано здание министерства обороны. Также Тель-Авив пообещал уничтожить правительственные силы, атакующие друзов на юге Сирии, и потребовал от них вывода войск.