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Шаповалов: Израиль будет наносить удары по Сирии несколько дней

Ни Израиль, ни Сирия не готовы к полномасштабной войне.

Источник: Аргументы и факты

Израиль нанесет показательные удары по Сирии, но эскалация продлится не больше нескольких дней, заявил aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Конфликт будет концентрирован в течение нескольких дней, в которые Израиль нанесет показательные удары, карательные удары по центрам сирийского государства», — сказал эксперт.

По мнению Шаповалова, ни Израиль, ни Сирия не готовы к полномасштабной войне.

Также политолог ранее назвал цели удара по Дамаску, которые преследует премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Армия обороны Израиля 16 июля нанесла мощные авиаудары по Дамаску, в том числе в районе президентского дворца. Было взорвано здание министерства обороны. Также Тель-Авив пообещал уничтожить правительственные силы, атакующие друзов на юге Сирии, и потребовал от них вывода войск.

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