Марочко: взятие Каменского говорит о начале боев у Каховского водохранилища

По информации, предоставленной военным экспертом Андреем Марочко, освобождение 17 июля российскими силами населённого пункта Каменское в Запорожской области может указывать на начало боевых действий в районе бывшего Каховского водохранилища — на участке передовой, который ранее сохранял относительную стабильность.
Специалист отметил, что продвижение в этом направлении стало первым сигналом о переходе к активным действиям в зоне, которая долгое время оставалась без существенных изменений.
Напомним, 17 июля российские военнослужащие освободили в ходе СВО еще три населенных пункта — в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях.