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Марочко: взятие Каменского говорит о начале боев у Каховского водохранилища

Специалист отметил, что продвижение в этом направлении стало первым сигналом о переходе к активным действиям.

Источник: Аргументы и факты

По информации, предоставленной военным экспертом Андреем Марочко, освобождение 17 июля российскими силами населённого пункта Каменское в Запорожской области может указывать на начало боевых действий в районе бывшего Каховского водохранилища — на участке передовой, который ранее сохранял относительную стабильность.

Специалист отметил, что продвижение в этом направлении стало первым сигналом о переходе к активным действиям в зоне, которая долгое время оставалась без существенных изменений.

Напомним, 17 июля российские военнослужащие освободили в ходе СВО еще три населенных пункта — в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях.