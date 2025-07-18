В альбоме Эпштейна обнаружили рисунок Трампа с эротическим подтекстом

«Это не я. Это фальшивая статья Wall Street Journal. Я никогда в жизни не писал картин. Я не рисую женщин. Это не мой язык. Это не мои слова. Я собираюсь подать в суд на The Wall Street Journal точно так же, как я подавал в суд на всех остальных», — заявил в ответ республиканец в социальной сети Truth Social.