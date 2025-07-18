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В альбоме Эпштейна обнаружили рисунок Трампа с эротическим подтекстом

Американский лидер Дональд Трамп подарил финансисту Джеффри Эпштейну на 50-летие рисунок обнажённой женщины со своей подписью. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы.

Источник: Life.ru

По информации издания, альбом с откровенными поздравлениями собрала Гислейн Максвелл, близко связанная с Эпштейном. Среди авторов посланий значатся влиятельные знакомые юбиляра. Рисунок, приписанный Трампу, сопровождался надписью: «С днём рождения — и пусть каждый день будет ещё одним чудесным секретом».

«Это не я. Это фальшивая статья Wall Street Journal. Я никогда в жизни не писал картин. Я не рисую женщин. Это не мой язык. Это не мои слова. Я собираюсь подать в суд на The Wall Street Journal точно так же, как я подавал в суд на всех остальных», — заявил в ответ республиканец в социальной сети Truth Social.

Среди других материалов альбома упоминается изображение женской груди, предположительно выполненное Лесли Векснером — основателем L Brands, ранее владевшим Victoria’s Secret. Альбом был изъят в ходе расследования Министерства юстиции в 2019 году. О его возможном использовании в нынешней проверке, инициированной соратниками Трампа, пока не сообщается.

Напомним, ранее хозяин Белого дома назвал обвинения в связях с Эпштейном «аферой демократов» и отверг поддержку бывших сторонников. По его мнению, демократы и СМИ продвигают сфабрикованную историю вместо обсуждения достижений его администрации. Трамп также призвал Минюст, ФБР и генпрокурора обнародовать всю информацию по делу Эпштейна.

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