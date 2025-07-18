Трамп призвал прекратить суд над экс-президентом Бразилии Болсонару

В ответ на эти заявления действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что вмешательство Трампа представляет собой посягательство на суверенитет страны. Он подчеркнул, что любые попытки оказать влияние на судебную систему Бразилии являются недопустимыми и возмутительными, особенно учитывая, что их поддерживают некоторые местные политики, которых он назвал «предателями Родины».