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Трамп призвал прекратить суд над экс-президентом Бразилии Болсонару

Трамп выразил обеспокоенность политической ситуацией в Бразилии.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выступил с призывом немедленно прекратить уголовное преследование бывшего главы Бразилии Жаира Болсонару, занимавшего пост в 2019—2022 годах.

В открытом письме, опубликованном на платформе Truth Social, Трамп выразил поддержку экс-президенту Бразилии, отметив, что тот стал жертвой системы, которая, по его мнению, несправедливо обратилась против него. Американский лидер заявил, что судебный процесс необходимо остановить без промедления.

Трамп также выразил обеспокоенность политической ситуацией в Бразилии. Он выразил надежду, что руководство страны откажется от практики давления на оппозицию и прекратит, как он выразился, «абсурдную политику цензуры». По его словам, он продолжит внимательно следить за развитием событий в южноамериканской республике.

В ответ на эти заявления действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что вмешательство Трампа представляет собой посягательство на суверенитет страны. Он подчеркнул, что любые попытки оказать влияние на судебную систему Бразилии являются недопустимыми и возмутительными, особенно учитывая, что их поддерживают некоторые местные политики, которых он назвал «предателями Родины».

Ранее Лула да Силва дал совет Трампу «меньше сидеть в интернете». Он выразил мнение, что американскому лидеру следует обратить внимание на исполнение обязанностей президента.

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