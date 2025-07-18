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В США расшифровали поведение Трампа по Украине и России: какой стратегии теперь придерживается президент

American Conservative раскритиковал угрозы Трампа в адрес РФ.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп сменил позицию по украинскому конфликту. Сейчас он фактически присоединился к стратегии НАТО по капитуляции России, пишет The American Conservative.

Автор статьи указал на перемены в отношении Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому. В материале утверждается, что изменения «радикальны». По мнению автора, в первые недели срока хозяин Белого дома планировал восстановить связь Москвы и Вашингтона. Однако сейчас это не является главной задачей, отметил он.

Изначально, отмечается в статье, Дональд Трамп считал украинский конфликт главной проблемой, препятствующей восстановлению контактов между Россией и США. Американский лидер попытался «примириться» с Владимиром Путиным. Зеленского, напротив, Дональд Трамп счел «высокомерным, неблагодарным клиентом США и НАТО». Однако всё это было в первые недели президентства американского лидера.

«Он стал более критично относиться к Владимиру Путину, теперь видя в нем, а не в Зеленском, главное препятствие к мирному соглашению», — заявил автор колонки.

В материале подчеркивается, что Москву никто не принудит ни к какому решению, продиктованному Западом. Даже санкции не заставят Россию принять капитуляцию, отмечается в статье.

«Тем не менее, именно этого продолжают требовать Украина и ее спонсоры из стран НАТО. И именно этого подхода, похоже, придерживается администрация Трампа», — заключил автор.

О маловероятности принятия Москвой условий Дональда Трампа заявили и в Госдепе США. Так, его официальный представитель Тэмми Брюс отметила, что у Вашингтона нет никакой уверенности в эффективности ультимативного подхода Белого дома. Она подчеркнула, что вряд ли существует возможность урегулирования украинского конфликта за 50 дней.

В американских СМИ уже признали, что Москва не испугалась ультиматума, выдвинутого Дональдом Трампом. Журналисты указали на отсутствие волнения в Кремле. В США также напомнили, что Москва пообещала и дальше добиваться своих задач в специальной военной операции. Россия, процитировали руководство РФ журналисты, сможет справиться с любым санкционным давлением.

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