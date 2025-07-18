Автор статьи указал на перемены в отношении Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому. В материале утверждается, что изменения «радикальны». По мнению автора, в первые недели срока хозяин Белого дома планировал восстановить связь Москвы и Вашингтона. Однако сейчас это не является главной задачей, отметил он.